FESTIVAL BBQ AND BREW REGRESA A YUMA

YUMA, Arizona

Con comida, conciertos y actuaciones comunitarias, regresa el Festival BBQ and Brew, el viernes 18 y sábado 19 de febrero, a la calle Main Street en el Centro Histórico de Yuma.

El evento presenta el concurso de cocina Best in the Desert Southwest, sancionado por Kansas City Barbecue Society.

Los visitantes podrán probar y votar por sus competidores favoritos. Las muestras de degustación de barbacoa People’s Choice serán desde el mediodía hasta las 3:00 de la tarde del 19 de febrero.

Las atracciones adicionales incluyen juegos de jardín al aire libre, pintas caritas gratuita, arte con globos y otras festividades. Una Zona Infantil con nuevas atracciones por solo tres dólares.

“Estamos emocionados de traer este evento de regreso en un formato en vivo este año”, dijo la coordinadora de festivales de Yuma, Joanne Fiser.