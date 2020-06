EL COVID-19 OBLIGA A BUSCAR NUEVAS FORMAS DE CONVIVIR

Los espacios para grandes eventos fueron los primeros en cerrar y probablemente serán los últimos en abrir con la crisis de COVID-19, lo que ha obligado al Departamento de Parques y Recreación y al Centro de Arte de Yuma a reinventarse para continuar llevando entretenimiento a la comunidad, bajo la nueva realidad global del distanciamiento social.

“La industria del entretenimiento en general todavía está trabajando activamente de manera digital y re imaginando cómo serán los eventos presenciales en el futuro. Además de crear el Drive-In Movie Theatre o auto cinema, el Departamento de Parques y Recreación de Yuma está trabajando en videos tutoriales de todo tipo, así como en los planes para abrir de manera segura los servicios de los parques”, dijo Lindsay Benacka, directora del Centro de Arte de Yuma.

Expuso que en el Centro de Arte de Yuma están transmitiendo mini-conciertos a través de sus plataformas de redes sociales y exploran formas de proporcionar grabaciones digitales de los espacios de la galería de arte.

“El auto cinema es algo positivo disponible para todos y también es un escape de todo el caos que ocurre en el mundo. Una de las cosas maravillosas que vimos durante el primer fin de semana en que se proyectaron las películas en el Desert Sun Stadium fue a las personas conviviendo con otros de maneras que no había sido posible en meses. El público respetó el distanciamiento social, pero también cantaban feliz cumpleaños a los demás y saludaban a los amigos. Somos seres sociales, por lo que no puedo estar con otros definitivamente ha sido un desafío para nuestra comunidad, pero Drive In es una salida saludable y una forma segura de socializar”, indicó Benacka.