GOLFO DE SANTA CLARA, ¿COMISARIA?

De ese campo de pesca, llegan informes que “Chito Perico”, como le llamaban todos los lugareños, falleció recientemente de un infarto al Corazón, y no alcanzó a mirar su sueño de que su pueblo fuera municipio o Comisaría.

Como Delegado que era en la Administración que presidio el Ing. José Jesús Bustamante Salcido, no podía hablar mucho del tema, pero si decía fuera de las tribunas que Santa Clara tenía más población que Luis B. Sánchez, y no era Comisaría.

Sin embargo, la semilla esta sembrada y seguramente no pocos residentes del campo piensan igual que ellos, sobre todo ahora que el poblado ha crecido en habitantes significativamente.

Esas inquietudes fueran doblegadas porque Ernesto Loera, que era regidor en la Administración de Don Rodolfo Rogel Villa, lo recomendó al Alcalde para que fuera su Secretario Particular y sustituir al recientemente fallecido Flamarion Córdova.

No volvió a tocar más el tema, pero jamás negó el abandono en que se ha mantenido el poblado por los Gobiernos Estatales y Municipales, salvo el de Santos que llevó el Drenaje a todo el pueblo y le cambió la entrada principal, como también está limpiando los drenes.

El plan no se ha apagado con la muerte del Abogado Zepeda y la del Lic. Murillo, hace año siete meses.

