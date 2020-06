ANALIZAN CAMPESINOS, TOMAR LAS CALLES

Aseguran que el presidente de México no les ha cumplido promesas de campaña

Pedro Márquez R.

Ante el incumplimiento del gobierno federal en dotar de derechos de agua a ejidos de la Mesa Arenosa que no tienen títulos de concesión, estos campesinos no descartan salir a la calle y manifestarse para presionar y lograr el objetivo.

En voz del presidente de la Unión de Ejidos de la Mesa Arenosa, Carlos Ariel Espinoza López, expresaron que el presidente de la república, Lic. Andrés Manuel López Obrador, les prometió dotar de permisos de pozos a los ejidos carentes de esos títulos.

Después de dos reuniones con personal de la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA-, el representante de los ejidatarios del desierto, expresó que solo promesas han recibido pese a que fue un compromiso de campaña del ahora ejecutivo.

“Hasta ahora estos funcionarios de la dependencia, se han conducido como los de pasadas administraciones, es decir, le han dado largas al asunto sin decir nada concreto, actitud que molesta porque se ve que es irresponsabilidad y falta de sensibilidad”, agregó el líder.

No están conscientes esos funcionarios que para los campesinos de esos ejidos no contar con permisos para explotar pozos, representa permanecer en la marginación del desarrollo, considero el también presidente del Comisariado de las Adelitas.

Son alrededor de once ejidos los que no cuentan con permisos para extraer agua del subsuelo, mismos que no pueden aspirar ni siquiera a que los campesinos se asienten en sus tierras, lamento quien está en busca de una tercera reunión con los funcionarios de la Conagua

En la próxima asamblea de la unión de ejidos, se tratará el punto y ahí se decidirá cuanto tiempo se dará a la dependencia para que dé una respuesta positiva a los ejidatarios, y caso contrario será la toma de las calles, concluyó Carlos Ariel Espinoza.