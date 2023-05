Entran datileros en crisis económica

*Además de que no les pagan la cosecha, les roban al clasificar.

La situación de los datileros ha empezado a entrar en crisis, porque los Empresarios Intermediarios además de que no les han pagado la producción de la cosecha anterior, los están robando a través de una clasificación tendenciosa en la fruta.

Lo anterior así lo da a conocer el Presidente de la Sociedad Cooperativa “Río Colorado”, Roberto Hernández Quezada, quien agrega que las condiciones han empeorado porque el no pagarles la cosecha pasada, los sitúa en que no pueden atender las palmas con los diferentes trabajos previos que se le tienen que hacer antes de la fruta.

Por ejemplo, expuso que en estos momentos se tienen que clarear los racimos para que el fruto pueda crecer, pero ello implica una fuerte inversión en el pago de la contratación de hombres que hagan esa tarea y nadie de los que no han podido cobrar tiene el dinero para eso.

El problema es más serio de lo que parece y los productores no lo denuncian porque tienen miedo de que en la próxima cosecha no les comercialicen la producción, lamenta el líder.

