FORTALECER PARA SERVIR PIDEN A MÓDULOS DE RIEGO

José Antonio Zavala Guerrero considera que los módulos de reducida superficie peligran en su permanencia

Pedro Márquez

Por el servicio que brindan los Módulos de Riego a los usuarios, deben ser fortalecidos, sobre todo aquellos de poca superficie que hace que sus ingresos sean limitados cuando su aparato administrativo es similar al de los grandes.

Para José Antonio Zavala Guerrero, la medida debe aplicarse ya, porque, hay asociaciones que tienen problemas administrativos serios derivados de los pocos ingresos que tienen.

Como presidente en dos ocasiones y una de tesorero de la asociación civil número 22, conoce plenamente las condiciones en las que operan estos organismos administradores del agua agrícola, y por ello acepta que, así como ya desaparecieron dos módulos, pueden tener el mismo destino otro más de baja superficie.

Recomendó tener muy presente que estas empresas, administradas por los propios productores, lo único que tienen para percibir ingresos, es la venta de agua, y si la tierra que riegan no es mucha, obviamente que tendrán problemas económicos para administrarse y hacer obras.

Por lo útil que son, consideró que no debe desaparecer ninguno y para ello lo que se tiene que hacer es administrarse de forma pulcra, llevando a los cargos a usuarios de probada honestidad y cariño a la empresa.

En su calidad de ex directivo de un módulo de los llamados pequeños, reconoce que hubo momentos difíciles cuando estuvo al frente del organismo, pero el llamado que hacia a los usuarios de cumplir con sus obligaciones de pago, lo ayudaron a salir de los problemas.

Dijo que llegan programas oficiales que son muy útiles, pero que, en ocasiones, algunos módulos no tienen la capacidad para aprovecharlos y se pierden.

Son decisiones que tienen que tomarse al instante, y que si no son aprobadas por la asamblea puede haber consecuencias, principalmente cuando por alguna razón no salen como se esperaba.