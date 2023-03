Mafia algodonera rechazó a Juan Armenta como líder

Al demostrarles que ninguno de los asistentes a la asamblea del cambio del día 22 de febrero cumplía con las exigencias del Consejo Nacional, se pretendió dejar un año más en la Dirigencia a Raúl Ralvo Treviño, del Estrado de Tamaulipas, lo que no era posible porque los propios estatutos lo impedían, denunció el Representante de los algodoneros del Estado de Sonora.

“No me podía prestar a una arbitrariedad como esta que pretendían hacer, puesto que además de perjudicarme a mí en mis intenciones, la Directiva en la que yo participé como tesorero ya tenía vencido su período para el que había sido reelecta”, agregó el productor de algodón del Valle de San Luis.

