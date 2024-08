BANCO DE AGUA Y SRL

De acuerdo a las estadísticas del Distrito de Desarrollo Rural Número 139, hasta ahora son mil cien hectáreas las que no serán sembradas, de las cuales 750 corresponden al Modulo de Riego Número Uno, y el resto lo comparten el Dos y el Tres.

Primero Carlos Silva Calles, luego el Prof. Roberto Humberto Tiznado, y antes de ellos José Jesús Ames Ceniceros, y Roberto Hernández Quezada, han externado la inoperatividad del Banco de Agua y de la SRL que los hace que no sean necesarios, pero si que sean una carga para los usuarios.

Partiendo de la agudeza de los problemas arriba mencionados, no pocos productores exhiben que El Banco y la SRL además de no tener razón su existencia, tampoco tienen agua como para estar operando y “sangrando” a los productores-usuarios.

Los mismos usuarios que ya no soportan la situación del agua, recuerdan que anteriormente una sola oficina se encargaba el manejo del elemento a través de un solo hombre, el Ing. José Manuel Matus, datilero de Lagunitas y Ex Gerente también del Modulo Tres.

Así estaba antes, recuerdan, como también tienen claro que las condiciones del agua de hace treinta años cuando se formaron los Módulos, no estaba tan peor como hoy.

