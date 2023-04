Bandas de ladrones

me llaman bandido, y a ti por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador”.

En 1993, don Juan Jesús Posadas Ocampo, Arzobispo y Cardenal de Guadalajara, fue invitado por Luis Donaldo Colosio, Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), y Pre-Candidato del PRI a la Presidencia de México; a platicar con un grupo de políticos y secretarios de Estado en una reunión en Los Pinos, en ausencia del presidente Salinas de Gortari; el Cardenal asistió con cortesía a aquella reunión , pero extrañado le compartió a los presentes, que la Iglesia Católica en qué podria colaborar con el ya inminente Tratado de Libre Comercio (TLC) que entraría en vigor en Diciembre de 1994; varios de los asistentes realmente mafiosos pertenecientes a la llamada Nomenclatura entre ellos el secretario presidencial José Córdoba Montoya. Aquella banda de ladrones o miembros de la Nomenclatura, le exigieron a gritos al Cardenal Posadas que pidiera a los obispos y arzobispos de la nación mexicana, que por favor dejaran de hablar en sus diócesis o regiones pastorales del tema del narcotráfico, denunciando al crimen organizado ya en Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, y en todo el país, sobretodo ´Que no se metan con el corredor de prostitución y narcotráfico, Guadalajara-Tijuana”.

