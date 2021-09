EL ARMA MÁS PODEROSA DE LA MUJER; BIBIANA GARCÍA

Por: Bibiana García

Romper el silencio significa una verdadera afrenta ante la violencia de género, una de las realidades más aterradoras en México y en el estado de Sonora, declarado oficialmente en alerta por el desgraciado índice de feminicidios registrado en los últimos años en seis municipios, incluido San Luis Río Colorado.

No cabe duda de que se trata de un problema social tan arraigado que, además de las protestas, señalamientos, cambios de mentalidad en nuestra sociedad, presupuestos con perspectiva de género y otras estrategias, hacen falta acciones pro-activas e iniciativas capaces de aterrizar propuestas que puedan poner en marcha verdaderas políticas públicas que se atrevan a hacerle frente a este problema de manera legal, empezando por la denuncia de los agresores.

Y es que, lamentablemente, la cifra negra de las agresiones contra la mujer es la que siempre sobresale, pero el problema es que de ahí no pasa, no hay una precisión en las cifras, son datos aproximados sin nombre ni rostro y, cuando las denuncias no existen la impunidad crece, lo que genera que estos crímenes de violencia de género se sigan perpetrando sin castigo y propiciando que, con el paso del tiempo, esos actos de violencia se conviertan en asesinatos.

La denuncia, pues, es una de las armas más eficaces cuando se trata de combatir esta problemática tan dolorosa, es un instrumento que permite que la mujer pase del papel de víctima, a victimaria de sus agresores ante la ley, que se empodere de verdad.

Ahora, desde el Congreso del Estado existe una posibilidad de facilitar este procedimiento en el lugar de los hechos y de manera instantánea cuando se atiende un caso de violencia de género, una de las primeras iniciativas de modificación a la ley que presentará próximamente el Diputado por el Primer Distrito, Ricardo Lugo Moreno y legisladores de la bancada de Morena, con el fin de que no se pierdan las denuncias de las mujeres, que sus voces cuenten, que sean escuchadas y que los casos sean documentados..

Esta, pudiera ser una de muchas de las grandes acciones para luchar contra la violencia de género en el estado porque es viable y es importante, de hecho siempre se ha dicho en todos los niveles que la denuncia del delito es el verdadero primer paso para dar visibilidad a un problema y atacarlo para extirparlo de raíz.