No creían los turcos en la libertad de información,

Las atrocidades de la Alemania Nazi en el Holocausto Nazi se mantuvieron en la opacidad, incluso en las Olimpiadas de Berlín 1938, cuando Adolfo Hitler no quizo entregarle la Medalla de Oro a Jessy Owen por su raza de color. Unos fugitivos del campo de la muerte Auschwitz-Birkenau, enviaron cartas al San Francisco Chonicle Diario californiano. Y fue como Estados Unidos y los Aliados organizaron el célebre Día D en junio de 1945 en Normandía para liberar a la humanidad del nazismo.

Quién ha tenido la oportunidad de conocer en vivo y directamente los campos de exterminio nazis como en Kyev, Ucrania,Babyn Yar y Bykivnya; y Auschwitz Birkenau en Polonia. Se descubre gracias a las Madres Buscadoras con el apoyo de muchos periodistas de México y del mundo; reconocer los otros datos reales, por absurdo y paradógico, Ceci Flores y sus asociadas han descubierto en la década de 2020’s a la fecha. Hornos crematorios en Sonora y otros estados de la nación mexicana, gobernada por quién felicita a Assange, y no recibió nunca a la Madre Buscadora Ceci Flores.

