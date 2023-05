Volver a las raíces

En el 52° Congreso Eucarístico en Budapest (Hungría), Barbara Heil, ex pastora protestante, habló sobre su conversión a la fe católica que fue volver a sus raíces y de la importancia de la Eucaristía. Para ella fue muy importante leer los escritos de los llamados “Padres de la Iglesia”, escritores de la antigüedad que profundizaron la fe bebiendo de las fuentes originales. Por ello la Iglesia acude a ellos para mantener viva la fe original. Comentaba que al estudiar lo que significa la Misa Eucarística, y al encontrar tanta belleza en las Sagradas Escrituras…“era una teología tan hermosa que finalmente no me quedó ningún argumento para no estar con la Iglesia Católica… me di cuenta de que la única forma en que voy a disfrutar plenamente de lo que estoy aprendiendo sobre la Iglesia es realmente entrar en la Iglesia”.