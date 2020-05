DESCARTAN RETORNO EL 1 DE JUNIO; PICO LLEVA 10 DÍAS

A diez días del pico máximo de la pandemia de coronavirus —que se registró el 8 de mayo—, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que “estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS -CoV-2”.

Por lo que exhortó a la población que vive en las zonas de alto contagio a quedarse en casa y añadió que es importante que la ciudadanía esté consciente, de que el 1 de junio —cuando se termine la Jornada Nacional de Sana distancia— no se regresará a la normalidad y la movilidad dependerá del semáforo de riesgo.

No piense la ciudadanía —por favor, que esto quede registrado—, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, no va a ser así.