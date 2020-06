“NO PODEMOS IMPONER NUESTRA VOLUNTAD A UNA COMUNIDAD”: OFICIALES DE POLICÍA CON MANIFESTANTES POR GEORGE FLOYD

A medida que las imágenes de agentes de policía con equipo antidisturbios chocando con los manifestantes en respuesta a la muerte de George Floyd proliferaron en todo el país, surgió un tema muy diferente en varias ciudades.

En lugar de alinearse en oposición a los manifestantes, algunos policías se unieron a ellos.

“Para ser sincero, nunca pensé en otra cosa”, dijo el jefe de policía del condado de Camden, Joseph Wysocki.

Para Camden, Nueva Jersey, una ciudad que durante mucho tiempo era conocida por sus altos índices de criminalidad, la policía que se manifestaba junto a los manifestantes en un evento pacífico en última instancia no fue solo un fenómeno de un día, sino la continuación de años de esfuerzos para cerrar los lazos con los residentes desde 2013, cuando el departamento de policía del condado se hizo cargo de la seguridad pública de la agencia de policía de la ciudad.

“Básicamente pudimos comenzar un nuevo comienzo”, dijo Dan Keashen, director de comunicaciones del condado de Camden, a ABC News. Ese nuevo comienzo incluyó un énfasis en la vigilancia comunitaria diaria.

“Es una comunidad y somos parte de la comunidad. No somos nosotros los que vigilamos la ciudad; somos nosotros, juntos”, dijo Wysocki.

Cuando los funcionarios de Camden se enteraron de que los planes para una manifestación se estaban uniendo, la policía pudo involucrarse y unirse debido a los lazos comunitarios que habían establecido.

“Sé que todos los policías no son malos, así que una vez que escuché que querían involucrarse, pensé: ‘Claro, vamos, podemos solidarizarnos'”, Yolanda Deaver, propietaria de una peluquería local. Quien organizó la manifestación, dijo a ABC News, y agregó que era “realmente conmovedor” tener oficiales y legisladores detrás de ella con creencias compartidas sobre la injusticia.

“Si no ha estado en la comunidad, si no ha estado trabajando junto a los residentes y las partes interesadas cívicas, no tendrá esa credibilidad”, dijo Keashen. “La gente sabe quién es el jefe; el jefe ha estado en su iglesia, el jefe ha estado en su centro comunitario”.

“Dijeron: ‘Esta es tu marcha, marchamos detrás de ti, tú lideras el camino’, y eso fue lo que hicimos”, dijo Deaver, quien agregó que está pensando en realizar otra manifestación dado el éxito de esta.

Después de las protestas del sábado, las imágenes de Wysocki caminando con manifestantes, sosteniendo una pancarta que decía “de pie en solidaridad”, se difundió en las redes sociales.

También lo hicieron los policías en Santa Cruz, California, Norfolk, Virginia y otras ciudades.

“SCPD apoya plenamente las protestas pacíficas en @CityofSantaCruz y siempre las mantenemos a salvo”, tuiteó el Departamento de Policía de Santa Cruz. Se vio a la policía arrodillarse junto a los manifestantes en solidaridad contra los asesinatos de personas negras desarmadas.

El jefe de policía Andy Mills y el alcalde de Santa Cruz, Justin Cummings, estuvieron en esa protesta, que se mantuvo en paz, según el Santa Cruz Sentinel.

“Nuestros policías son más inteligentes, más conscientes de los prejuicios personales y están más dispuestos a vigilar con justicia que mi generación”, escribió Mills en un artículo de opinión publicado el domingo. “Nuestra nueva generación de policías de Santa Cruz está más informada sobre la raza, y esto ayudará a mejorar la forma en que controlamos”.







