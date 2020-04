SECRETARIA DE ENERGÍA ABANDONA REUNIÓN CON LA OPEP, EN NEGATIVA DE LA REDUCCIÓN PETROLERA

Luego de rechazar el acuerdo de reducir la producción de 400 mil barriles de petróleo diarios y abandonar la reunión, el gobierno mexicano regresó a las negociaciones para proponer recortar la producción solo en 100 mil barriles durante los próximos dos meses

La secretaria de Energía rechazó recortar la producción de 400 mil barriles en el país (Foto: Especial)

México es el único país que no ha aceptado el recorte de producción de barriles diarios de crudo acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y demás países participantes.

Y es que la tarde de este jueves trascendió que, luego de más nueve horas de videoconferencia con los ministros de petróleo del grupo de productores, Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener) rechazó recortar la producción de 400 mil barriles en el país, por lo que abandonó la reunión virtual, e incluso, amenazó con salirse del pacto.

Nayla Razzouk, editora de Bloomberg News para Medio Oriente y África, evidenció la participación de la secretaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de un tuit:

Pero no fue la única analista que criticó la acción de Nahle García. Amena Bark de Energy Intelligence y ex corresponsal de Reuters, consideró en la misma red social que la negación de México de recortar su producción era una mala decisión del país: “Esto no pasará bien en la historia de México … mal movimiento”.

Posteriormente, compartió que el representante de Irán propuso sacar a México del acuerdo de la organización y repartir los 400 mil barriles que le tocaban al país entre otros miembros.

Ante esta posición del gobierno mexicano, Abhi Rajendran, director de investigación de Energy Intelligence y profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, calificó a las refinerías en México como una broma.

En un mensaje posterior, aseguró que será inevitable que se corte la producción a corto plazo y que no es posible que una mayor producción de Pemex pueda compensar la dependencia de las importaciones desde Estados Unidos.

“La demanda de México en este momento ha caído al menos un 30%. Las importaciones de gasolina de los Estados Unidos han bajado enormemente. Tomar el corte de producción a corto plazo es inevitable. La pregunta a mediano plazo que recibo, pero no hay forma de que una mayor producción de PEMEX pueda compensar la dependencia de las importaciones de los EE. UU”, agregó.

Sin embargo, cerca de dos horas más tarde, la agencia EFE informó que tras una pausa para permitir consultar las negociaciones, la reunión virtual se reanudó con las autoridades mexicanas.

Lo anterior lo confirmó la misma Rocío Nahle a través de su cuenta de Twitter al informar que propuso al grupo petrolero y países invitados un recorte de 100,000 barriles diarios durante los próximos dos meses.

“De 1.781 mdb de producción que reportaos en marzo del 2020, disminuiremos a 1.681 mdb.“

Tras la publicación de la secretaria de Energía, Amena Bark volvió a comentar al respecto: “Así que México solo quería hacer un corte de 100k en lugar de los 400k”.

Mientras tanto, los otros miembros de la OPEP, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron recortes de 10 millones de barriles por día a medida que la pandemia de COVID-19 agota la demanda de crudo en el mundo.

De esta manera, se espera que las conversaciones continúen este viernes, en el marco de la reunión del G20. En cuanto a la OPEP confía en poder convencer a México para que se sume al recorte indicado de producción.