“LA SITUACIÓN ESTÁ EMPEORANDO”: LA OMS REGISTRA UN RÉCORD DE CASOS DE CORONAVIRUS EN AMÉRICA LATINA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la pandemia del nuevo coronavirus está empeorando en todo el mundo, principalmente en los países de América Latina.

Al registrar el mayor aumento diario de casos confirmados de covid-19, los directivos de la OMS también expresaron su preocupación por el relajamiento de las medidas sanitarias contra la enfermedad.

“Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando“, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual en Ginebra.

El covid-19 ya ha dejado más de 400.000 muertes en todo el mundo, así como siete millones de casos confirmados hasta este lunes.

En la última jornada, la OMS registró 136.405 nuevos casos, lo cual es un récord y parte de una tendencia de los últimos días.

"Más de 100.000 casos han sido reportados en nueve de los últimos diez días", confirmó el director general de la OMS.

Casi el 75% de los casos confirmados el domingo provino de diez países, principalmente en las Américas y el sur de Asia. Las 4.586 de la última jornada, en cambio, muestran un incremento estable con respecto a días pasados.

Tedros dijo que en los países donde la situación estaba mejorando “la mayor amenaza ahora es la complacencia”, y agregó que “la mayoría de las personas a nivel mundial todavía son susceptibles a la infección”.

“Más de seis meses después de esta pandemia, este no es el momento para que ningún país se relaje”, sostuvo.

América Latina en el foco

En América Latina y el Caribe hasta este lunes había 1,3 millones de casos confirmados y más de 65.000 fallecimientos.

Brasil es el país con más casos, casi 700.000 (el segundo más alto del mundo), seguido por Perú (196.000), Chile (134.000) y México (117.000).

Por Msn News