1480 MUERTES EN 24 HORAS, NUEVO RÉCORD EN EL PAÍS; ESTADOS UNIDOS

“Va a ser realmente algo voluntario”, subrayó Trump. “No tienen que hacerlo y yo elijo no hacerlo, pero algunas personas pueden querer hacerlo y eso está bien”. No obstante, para enfatizar la recomendación, el jefe de enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que el coronavirus podría contagiarse por la respiración normal y no solamente por las partículas expulsadas al toser.