24 DE AGOSTO SERÁ EL REGRESO A CLASES A DISTANCIA EN CONJUNTO CON TELEVISORAS: SEP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañado del secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

“Se va a informar sobre el regreso a clases, esta es una información muy importante para todos los mexicanos, madres, padres de familia, también para estudiantes.

Se va a explicar cuándo se va a regresar a clases, mediante qué modalidad, todo esto por la situación de emergencia que estamos padeciendo por el coronavirus”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador adelantó que el plan para el regreso a clases se apoya en los medios de comunicación, en especial de las televisoras.

“El plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación , en especial de las televisoras, es lo que se ha analizado, esto de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado”, anunció López Obrador.

El regreso a las clases es el 24 de agosto “es iniciar las clases con toda formalidad”, no es un curso de emergencia, dijo.

“No es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios”.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, indicó que el regreso a clases presenciales solo se dará en semáforo epidemiológico verde.

“El riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto, la realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia…

En México, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde, esta es una decisión de las autoridades de salud en bienestar de todos nosotros. Estamos obligados a buscar alternativas para que las niños y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación. A pesar de la adversidad sí es posible”, informó Moctezuma.

“El 24 de agosto comenzará el Ciclo Escolar 2020-2021 comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos extraordinarios. todos deseamos volver a las aulas en compañía de los maestros, pero el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto”, agregó.

El gobierno de López Obrador firmó un acuerdo con cuatro televisoras,Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, las cuales apoyarán en este regreso a clases a distancia.

Fotografía por Presidencia.

“Hoy el presidente López Obrador encabeza un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales: Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido que darán servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados académicos, en seis canales de televisión; lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día durante siete días a la semana”, indicó el secretario de Educación.

En caso de no tener internet o televisión, tendrán radio, libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial.

El titular de la SEP aseveró que a partir de hoy a las 17:00 h y hasta el próximo 23 de agosto aclarará las dudas que tenga de la ciudadanía en los canales 11 y 14 de televisión abierta.

Fotografía tomada de internet.

Para el Ciclo Escolar 2020-2021, los alumnos contarán con recursos adicionales, como son las clases por televisión y radio, más el respaldo de sus respectivos profesores y los libros de textos gratuitos (son 140 millones de ejemplares los que se distribuirán en todo el país).

En México, las clases presenciales se retomarán en cada entidad cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, es una decisión que, en consenso, tomaron las autoridades sanitarias.

Moctezuma Barragán puntualizó que la educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica y equitativa, los libros de texto gratuitos estarán en los estados para su distribución. “Los alumnos podrán seguir los planes, programas y aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto”, añadió el funcionario público.

Los estudiantes podrán seguir las clases de 8:00 a 19:00 horas. En el caso de educación preescolar serán dos horas y educación media superior tendría cuatro horas, aproximadamente a la semana.

Fotografía tomada de internet.

Esteban Moctezuma mencionó que “no son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los alumnos serán evaluados sobre su contenido en su momento”. Los horarios y canales de las lecciones se darán a diario.

Se producirán y transmitirán más de 4,500 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas. Lo cual será acorde a los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto en sistema braille.López Obrador calificó como histórico el acuerdo con el cual, empresas públicas y privadas, se unen para ayudar durante la epidemia del COVID-19.

“Termino agradeciendo a los dueños de las concesiones que están aquí representadas, esto es histórico porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades, ya lo hicimos en la hospitalización de enfermos con la pandemia…

Fotografía por Presidencia.

Y ahora lo mismo para la educación, nos ponemos de acuerdo el sector privado y sector público, y desde luego el sector social porque las maestras y maestros nos están ayudando”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente explicó que en la medida en que vaya disminuyendo el contagio del COVID-19, se podrá ir regresando a clases de manera presencial cuando haya semáforo verde, además de que aseguró que su gobierno es pionero en este sistema educativo a distancia, que seguramente ayudará en esta emergencia sanitaria.

“En la medida que se vaya combatiendo, que vaya disminuyendo el contagio, la pandemia, vamos a ir regresando de manera presencial, esto no se está llevando a cabo en ningún país del mundo, somos pioneros, estamos iniciando este sistema que seguramente va a ayudar en esta emergencia, de no exponer a los niños, de no exponer a los padre, de no exponer a los adultos mayores, porque los niños pueden no contagiarse pero si transmitirlo en el hogar”, aseguró López Obrador.