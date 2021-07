35% DE ALUMNOS ABANDONAN SUS ESTUDIOS

Los directivos de la ‘Fora 3’ hacen esfuerzos por ubicar a un 36 por ciento de sus alumnos que dejaron de conectarse; tratan de regularizarlos

Un 36% de la población estudiantil de la escuela secundaria número 2 de esta ciudad es buscada por los directivos de ese plantel educativo para buscar la forma de asignarles una calificación, a consecuencia de que no se conectaron a tomar su aprendizaje a distancia durante el curso escolar que ya ha terminado. Al final decidieron abandonar el ciclo escolar.



A través de la red social de Facebook, los directivos escolares piden ayuda a la población estudiantil para acercar a ese 36% de los estudiantes al plantel escolar.



En la publicación se puede leer “Alumnos que seguimos buscando para que realicen su proceso de regularización. Si alguien los conoce, favor de avisarles que se reporten el día 23 de agosto en la escuela, de 10 a 12. Es urgente“



La situación que vive la secundaria 2 deja ver la cantidad de abandono escolar que se presentó en los planteles de educación básica a consecuencia de la pandemia del coronavirus.



Las autoridades educativas han hecho un importante esfuerzo desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Echaron a andar el aprendizaje a distancia con la intención de mantener la actividad escolar, sin embargo, una buena cantidad de alumnos dejaron de conectarse al teleaprendizaje, hasta que decidieron abandonar sus estudios en esta modalidad.



Ahora que finaliza el ciclo escolar, las escuelas deben asignar la calificación a los alumnos, pero el 36% de alumnos de esta escuela están desconectados de la actividad educativa.

ALGO SIMILAR

El profesor César Berruecos, de la secundaria Técnica 4 de esta ciudad consideró que el problema del abandono escolar es similar en todas las escuelas.

“Con nosotros no fue tanto, tal vez menos porcentaje, yo te estoy hablando que, con nosotros cuando menos fue de un 15%, 20% cuando mucho“, dijo.

Hicimos lo posible, con cuadernillos, con clases presenciales individuales, buscamos todo lo posible, pero, tenemos fe de que iniciando el ciclo escolar, cuando menos los que van de primero a segundo, o segundo a tercero, tratar de igualarlos.

El proceso de regularización educativa se nota complicado, pues la SEP tratará de de en un periodo de 45 días, los alumnos se regularicen de una ausencia de todo el ciclo escolar.

“Desgraciadamente, muchos padres no se comprometieron (…) pero, déjame decirte que los profesores de la secundaria técnica 4 y todo el personal, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance“, dijo.

Destacó que hay estudiantes que no tuvieron los recursos para participar en el aprendizaje a distancia. No es tanto por la mala disposición de los padres de familia, sino porque no había las herramientas para realizar el teleaprendizaje.

César Berruecos consideró que, a pesar del esfuerzo del sistema educativo y padres de familia, la pandemia impactará de manera muy importante en el proceso educativo y el futuro de los alumnos de nuestro país.