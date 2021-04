35 MIL NIÑOS SON ABANDONADOS POR PADRES AL CRUZAR A EU

En una complicada decisión, muchos migrantes dejan a sus hijos solos en la frontera para que no sean deportados a su país de origen.

María José Partida

Una impresionante cantidad de 34 mil 173 niños han sido abandonados por sus padres al ingresar en los Estados Unidos en los primeros tres meses del 2021.

El objetivo de los padres es que los pequeños, al no ir acompañados, no puedan ser deportados y, luego, puedan ser reclamados por parientes que viven de forma legal en ese país.

Esta estrategia de los padres migrantes ha provocado que, cada vez sea mayor el número de niños a los que dejan solos en la frontera para valerse por sí mismos. Siendo marzo el mes con más detenciones de menores sin acompañamiento, con un total de 18,890.

Martín Salgado, presidente del consejo de la Casa del Migrante, comentó que desde finales de enero olas de gente han llegado a la frontera buscando dejar a sus hijos del otro lado. Explica que los niños vienen acompañados de su familia, pero al momento de cruzar se separan.

“Nosotros no hemos visto ningún niño viajando solo, todos vienen acompañados de su mamá, papá o ambos. Se cruzan juntos y cuando la patrulla fronteriza los sorprende dicen que no se conocen. Como no se pueden deportar a niños no acompañados” comentó.

El presidente del consejo también narra como miles de migrantes vienen engañados, creyendo que no serán deportados “Todas las personas que me toca ver aquí las trajeron engañadas. No les dijeron que los iban a cruzar a Estados Unidos, les dijeron que los iban a llevar a un lugar de la frontera donde los iban a entregar a las autoridades de migración, y que ahí les iban a dar asilo con que se trajeran niños”.

Miles de migrantes cruzan todo México con sus hijos para intentar ser recibidos en el país vecino, y al momento de cruzar, dejan a sus hijos solos en un intento de evitar que estos sean deportados junto con ellos.

Según datos de la Patrulla Fronteriza, el mes de marzo de 2020 hubo 3,221 encuentros con menores de edad no acompañados, lo que significa un crecimiento de más del 400 por ciento en comparación con el año pasado.