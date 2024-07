Tony Reyes busca con ‘Hechos, no palabras’ La reelección

Durante la pandemia, la gestión de Reyes permitió que los residentes del sur del condado de Yuma tuvieran acceso a las vacunas de COVID en su comunidad, ya que al principio debían trasladarse a Yuma para aplicárselas. Comité de Bien Estar empezó a realizar clínicas de vacunación que continúan llevándose a cabo hasta la fecha en conjunto con el Distrito de Salud Pública del Condado de Yuma, “Creo que era necesario que el condado llevara las vacunas a donde se estaban necesitando. Mucha de nuestra gente en el sur del condado no cuenta con trasporte y no tiene manera de ir a Yuma. En esos tiempos era una cosa de vida o muerte que para mí hacia cada vez más fácil entender que los servicios se tenían que ir a brindar a donde se necesitaban”, dijo Reyes.

