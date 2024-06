98 Millones de Electores; 35 Millones por Morena

63 millones de ciudadanos no eligieron a Claudia Sheinbaum como Presidenta, ni a cientos de alcaldes, gobernadores, legisladores. Un 40 % de votantes potenciales no participaron, y la democracia que fluye a través del INE está a punto de cerrarse en el autoritarismo.

