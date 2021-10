A COMPRAR AGUA EXHORTAN MÓDULOS

El llamado es para los usuarios demandantes excesivos

Pedro Márquez. –

Aunque usuarios demandantes de volúmenes adicionales están acudiendo a los módulos de riego para notificar la necesidad de la compra de agua extra, los trámites que se han realizado no corresponden al número de productores que compran el elemento por adelantado para no tener problemas de riego.

De acuerdo a versiones de los propios directivos de los tres módulos que operan en la margen izquierda, han sido pocos los usuarios que se han acercado a las asociaciones a realizar el trámite.

El exhorto que hacen las instancias administradoras del agua a comprar por adelantado el líquido en este ciclo otoño-invierno 2021-2022, es por los recortes y el ahorro voluntario que ya se dio a conocer que aplicará desde el primer día del año entrante.

Tomando en cuenta ese anuncio que oficializó el dr. Julio Navarro en su calidad de jefe del distrito de riego, ha hecho que empresas compradoras de agua de derechos normales de Mexicali, estén comprando ya los volúmenes de módulos ofertantes, se pide a los usuarios sanluisinos agilizar el trámite de compra.

La invitación se hace también bajo la advertencia de que los módulos de riego no tienen la obligación de abastecer de agua que sea adicional a la que marca el permiso correspondiente, es decir, los 117 litros menos la reducción que se aplicara.

Esto significa que el usuario que ahora no compre volúmenes adicionales, podrá tener problemas de agua en parcelas que ocupan más volúmenes de lo normal, como las arenosas o las parcelas excedidas.

Con estas advertencias, aquello de que no se puede dejar morir un cultivo establecido, no es aplicable porque no habrá agua para ello.