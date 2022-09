A tirones y jalones regresan a las aulas

*Con problemas en la infraestructura, alto porcentaje de inasistencia y aumento en los alumnos USAER, avanza el regreso a las aulas en San Luis Río Colorado.

STAFF/ Noticias

Con fallas en el aire acondicionado, una mallasombra que se cae a pedazos, inasistencia de alumnos y un aumento en la población USAER, la escuela primaria Luis G. Cano, con sus 151 alumnos, avanza en sus actividades del nuevo ciclo escolar 2022-2023, en el que tienen como objetivo a todos los niños y todos los días en las aulas.

El profesor José Antonio Bernal, director de la Luis G. Cano, señaló que ya ha reportado las condiciones en que se encuentra la mallasombra y están a la espera de que sea corregida.

«Ya se hizo el oficio, tengo el oficio firmado y sellado por Obras Públicas. El día de ayer marqué nuevamente para que me hicieran el favor, porque no tenemos la maquinaria para bajarla, para poderla quitar», dijo.

Señaló que, debido a la falta de recursos no podrán reponer la mallasombra. «Ahorita, por cuestiones de que tenemos poco alumnado, no tenemos recursos para poderla reponer. La escuela es beneficiaria de un programa nacional y va a recibir 600 mil pesos, pero, hasta el momento no han llegado», dijo.

ABUNDAN INASISTENCIAS

Los 151 alumnos de la Luis G Cano estuvieron alejados de las aulas en los pasados dos ciclos escolares. Esta situación ha provocado que durante el primer mes del ciclo escolar el porcentaje de inasistencia se mantenga en alrededor del 15 por ciento.

«Sí tenemos problemas de faltas. Hay días en que los niños, sobre todos los días jueves y viernes son los días que más faltan, porque ya incluso los mismos niños mencionan ‘¿mañana tenemos que venir otra vez?’, porque antes estábamos con un día sí y un día no. Malacostumbramos al padre de familia y a los niños a venir ciertos días y viertas horas, nadamás», compartió.

«Ahorita estamos con la dificultad de que vengan todos los días. Sí vienen todos los niños, pero no vienen todos los días», remató.

Como muestra, este viernes, de los 151 alumnos, la asistencia en la G Cano fue de 97, pues un profesor pidió permiso para faltar, además de las inasistencias de los viernes.

CRECE LA POBLACIÓN USAER

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) ha mostrado un aumento en el número de alumnos registrados. En la Luis G Cano, con una población de 151 alumnos, tienen registrados a 22 alumnos USAER, sin contar a los de primer año.

«Lo que se trabaja a nivel nacional es la inclusión. Entonces, si una madre de familia, a pesar de que el niño tiene una discapacidad severa, solicita el espacio en la escuela, se le tiene que otorgar. La escuela no le puede negar el servicio a un alumno, a menos de que el grupo ya estuviera cerrado», dijo.

La población USAER ha aumentado, pues los alumnos que ingresaron a primer año no asistieron al nivel preescolar y eso les genera problemas en el aprendizaje, y se convierten el alumnos USAER.

Los especialistas señalan que la afectación será a largo plazo.

FALTAN REFRIGERACIÓNES

El director, José Antonio Bernal, destacó la falta de refrigeración en algunas aulas, problema que será subsanado con los 600 mil pesos que esperan recibir del programa federal.

«Unos equipos ya están muy obsoletos, pero todavía están funcionando, por eso tenemos clases al 10 por ciento, se le está dando el servicio, pero todavía no llega ese recurso. Por eso no tenemos los medios para poder enfrentar esas necesidades que tenemos los recursos para poder solventar esas necesidades que tenemos hasta el momento», expresó.

«En cuestión de aire, nada más falta el de Dirección ahorita. En el aula de USAER está uno muy viejo, hace mucho ruido pero funciona bien. Podemos dar el servicio en todas las aulas, excepción de la Dirección

«Todos los salones tienen aire acondicionado, bien o mal, pero funcionan, los niños, en sí, no tienen calor. Materiales de limpieza se consiguieron con una donación en Estados Unidos, con gel antibacterial, toallitas sanitizadoras. Los padres de familia son los que han aportado material de limpieza, jabón, papel de baño, expresó por último el director de la Luis G. Cano.