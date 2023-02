Abre Partido Republicano Juventud Capítulo Yuma

*Mucha gente discute sobre Trump o Biden, pero eso es más presidencial, para mí lo importante es lo local y estatal, lo que podemos cambiar desde aquí, a quiénes elegir en una mesa escolar, como Fiscal del Condado, Jueces para que sean personas que realmente nos conozcan y sirvan, no que un Senador o un Congresista nunca vuelven a nuestra ciudad y cuando lo hacen es para reunirse con otros políticos y eso no es ser un político, por eso soy republicano y deseo que más gente joven sea incluida, dijo en entrevista.

“Young Republicans (Jóvenes Republicanos) hay en todos los estados, Arizona tiene varios, pero no tenía en Yuma, sólo en áreas rurales, y me dieron la oportunidad de dirigirlo por los próximos dos años”, explicó.

“Me eligieron por mi trayectoria, gracias a Dios, he sido bendecido por mi educación por mi papá que es de Estados Unidos y mi familia de Sinaloa, México que me enseñaron a honrar nuestro nombre por uno mismo”, dijo.

