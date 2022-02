ACERCAN UNIVERSIDADES A ESTUDIANTES DE YUMA

El AWC organiza la Semana y Conferencia Anual de Transferencia, un evento programado para realizarse de forma presencial en los campus de Yuma y San Luis, con opción virtual

Redacción

YUMA, Arizona

Arizona Western College celebrará junto con sus socios universitarios la segunda Conferencia Anual de Transferencia del Desierto del Suroeste, del 7 al 10 de marzo, junto con la Semana de transferencia anual de AWC, que brinda a los estudiantes información valiosa y los recursos necesarios para una transición exitosa a la universidad.

La Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona tendrán cada una un día durante la semana para dar a conocer sus programas y recursos a los estudiantes.

“Esta conferencia brindará a los estudiantes las herramientas para tener éxito en sus esfuerzos educativos”, dijo Martha Córdova, directora de Servicios de Transferencia de AWC.

Los estudiantes podrán aprender sobre oportunidades profesionales dentro de su especialización y establecer contactos con agencias y empleadores con respecto a trabajos actuales y futuros, pasantías y posibilidades de voluntariado.

La Conferencia de Transferencia se trasladará al Centro de Aprendizaje AWC San Luis, localizado en el 1340 N. de la Octava avenida, el lunes de 6:00 a 8:30 de la tarde para la Noche Familiar, que comenzará con la charla motivacional de Ovi Vasquez para familias y estudiantes: «Ponte en Mis Zapatos». Las universidades colaboradoras ofrecerán sesiones destacando programas de grado, ayuda financiera y otra información de apoyo a los estudiantes, incluido un taller de solicitud.

Otro orador destacado ofrecerá a los estudiantes el conocimiento para aprender sobre finanzas para promover aún más su éxito. Adam Carroll es un experto en educación financiera reconocido internacionalmente y autor de Winning the Money Game, 30 Days to $1K y Mastery of Money for Students.

Los eventos se llevarán a cabo en los campus de Yuma y San Luis y también habrá una opción virtual. Los primeros 100 estudiantes que se registren para este evento gratuito recibirán una camiseta y una conferencia en un paquete que incluye la universidad SWAG.

Con la presentación de Ovi Vazquez

Los asistentes a la conferencia tendrán la oportunidad de escuchar al orador bilingüe de liderazgo juvenil Ovi Vásquez, quien pasó de trabajar en los campos de caña de azúcar de América Central a la edad de ocho años a ser aceptado en Harvard Business School Online.

Es autor de seis libros, incluido un bestseller n.º 1. Es conferencista de TEDx sobre autoliderazgo y ha sido colaborador recurrente al aire de Univision. Ovi ha trabajado para corporaciones globales como Apple, Tesla, Salesforce, Uber y General Motors. Un modelo a seguir para los estudiantes universitarios de primera generación, ya que educa y se conecta con los estudiantes al compartir su historia y sus ideas sobre cómo tener éxito en la escuela.