AGRESIÓN ARMADA EN SLRC DEJA UN MUERTO Y TRES HERIDOS

Autoridades indican que se trató de un tiroteo carro a carro

San Luis Río Colorado, Sonora. –

Fue alrededor de las 16 horas de este miércoles, sobre la calle 21 a la altura del callejón Sinaloa se impactó un vehículo en un domicilio particular, después de recibir disparos por parte de otro automóvil.

Sobre el automóvil utilizado por los agresores no se tiene información, ya que lograron huir del lugar. Las víctimas viajaban a bordo de un Pick Up Dodge Ram, color gris, modelo reciente además de un sedán, del cual no se tiene señas.

Dentro de la Dodge Ram quedó sin vida una de las víctimas. Por su parte, los acompañantes descendieron del vehículo e intentaron encontrar refugio.

Testigos declararon que una de las víctimas corrió al interior de una tienda buscando resguardo, por lo que los agresores lo siguieron hasta el lugar, realizando disparos en el sitio.

Trascendió que el hombre que falleció se le conocía como “El Oakland”, quien habría participado en el asesinato de madre e hija que viajaban a bordo de Jeep Gladiator, el pasado mes de agosto por allá en la avenida Quintana Roo 44 y 45.

En el cuadrante donde ocurrieron los hechos, se hicieron presentes elementos del Ejército Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, así como Agentes de Seguridad Pública Municipal.

La escena fue asegurada y entregada a los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, quienes se harán cargo de las investigaciones.