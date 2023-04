Al empezar Semana Santa

Joven y guapa, Patricia soñaba con llegar lejos, al teatro, aparecer en las revistas, ganar mucho dinero y ser alabada por el mundo. Vivía entre viajes, moda, sesiones fotográficas, modelar en pasarelas: «Desde muy pequeñita ya estaba acostumbrada a subirme al escenario. Todo aquello me fascinaba: las luces, aplausos, flashes, el teatro. En el escenario todo parecía funcionar bien, pero en verdad, tenía un gran vacío, estaba falta de sentido… Yo había idealizado el mundo bohemio, de personas “libres”, pero me iba absorbiendo y «deshumanizando» ya que, si quieres triunfar, has de pasar por encima de todo, incluso de valores fundamentales. Sólo importa la imagen que ofreces. El corazón, los sentimientos, todo queda anulado», reveló Patricia.

