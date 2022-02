ALGODONEROS NO RESPETAN FECHAS DE SANIDAD

Desde el día 20 de enero venció el desvare y aún hay planta

A pesar que desde el pasado día vente de enero venció la prórroga concedida a los productores para cosecha el algodón y celebrar los trabajos fitosanitarios, todavía se ve a lo largo de todo el Valle lotes que no han sido pizcados.

En recorrido por todo el Valle, se pudo constatar que productores de la fibra no pudieron cumplir con los trabajos de recolección de la fibra, mucho menos con las operaciones de sanidad, como es el desvare y el disqueo de la planta.

El notorio desfasamiento en la prórroga otorgada por petición del Consejo Municipal de Algodoneros, pone en riesgo la llegada de plagas porque la planta es hospederas de gusanos como el rosado, picudo, y de chupadores como la mosquita blanca.

El problema aumenta porque con la presencia de planta a estas alturas cuando el nuevo ciclo esta por comenzar, se pierde la ventana entre el nuevo año algodonero y el anterior.

Las recomendaciones de las Instituciones investigadoras como las Universidades y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestal, Agrícolas y Pecuarias –INFAP-, van en el sentido de que deben ser cuando menos veinte días entre un ciclo y otro sin el cultivo para que no haya presencia de plagas.

Esto no se esta respetando, porque en el Ejido Islita, en Lagunitas, Pozas de Arvizu, Colonia Azteca y Nuevo León, principalmente, se ven predios que no han sido pizcados, y otros que ya cosecharon, pero que no ha desvarado ni desenraizado como lo exige la Junta Local de Sanidad Vegetal.

El riego que ahora tienen los algodoneros que se han extralimitado en la prórroga, es que la carta compromiso se haga efectiva y se les castigue, tal como ya se ha hecho en años recientes.

Como se puede ver, todavía hay algodón en planta a pesar la prórroga expiro el pasado día veinte de enero.