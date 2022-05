AMLO DEFIENDE CASA EN HOUSTON DE DIRECTORA DE PEMEX; ‘ES MODESTA’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es modesta la residencia en Houston, Texas, de la directora de Pemex Procurement International (PPI), Carmelina Esquer Camacho, la cual está valuada en más de 400 mil dólares, equivalentes a unos 8 millones de pesos.

«Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera Alejandro, es mi secretario particular y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto y un gran escándalo del periódico REFORMA, de Junco, un poco lo de Loret de Mola, lo de mi hijo, rentaron una casa, la esposa y un escándalo tremendo y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de 4 hectáreas den Valle de Bravo, tiene un departamento que está en Polanco en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos».

«O lo que mencionábamos de los periodistas del REFORMA, de este señor (Jorge) Ramos, lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros, gana 20 millones de pesos mensuales, claro que no nos ve con buenos ojos, si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí, a lo mejor no le llegamos todos, incluyendo los compañeros camarógrafos si todos, no le llegamos».

«Que es pues una eminencia mundial, 20 millones al mes, ah, hay que ver por qué le pagan tanto, a quién defiende, qué representa. Entonces, que me diga el señor Junco, el dueño del REFORMA si no tiene propiedades en Houston, en Texas», dijo el Presidente.

Según su reporte en Declaranet, antes de 2020 Carmelina Esquer solo contaba con un departamento de 88 metros cuadrados que en abril de 2017 adquirió de contado, por poco más de 2 millones de pesos.

En documentos públicos del condado de Harris consta que la hija del secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió la casa de 868 metros cuadrados de construcción con un crédito hipotecario. La vivienda está ubicada en The Cove, una exclusiva sección del fraccionamiento Grand Oaks, de reciente construcción, al oeste de Houston. La zona tiene amplias áreas verdes y un lago artificial.

Este viernes, REFORMA publicó que Pemex Procurement International (PPI) mantiene en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que ha suscrito con compañías como Baker Hughes y Vitol.

PPI es dirigida desde mediados de 2019 por Carmelina Esquer Camacho, hija de Alejandro Esquer, secretario de AMLO y quien ha sido su operador financiero.