APRUEBAN REGISTRO DE DOS NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

Encuentro Social (antes PES) y México Libre, del ex presidente Felipe Calderón.

Redacción.-

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, aprobó por unanimidad dar el registro a Encuentro Solidario, antes PES, y a México Libre, de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

También, confirmaron que Fundación Alternativa, de los ex priistas César Augusto Santiago e Isidro Pastor, y Nosotros, del ex panista Manuel Espino, no cumplieron con los requisitos.

Inicialmente, los dictámenes circulados a los consejeros por parte de la Dirección de Prerrogativas planteaban entregar el registro a las cinco primeras organizaciones; sin embargo, ante nuevos hallazgos de anomalías, se propuso a última hora negar a Fuerza Social y a Redes ser partido, principalmente por entregar dádivas, irregularidades en sus finanzas e intervención de grupos gremiales.

En sesión pública, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Claudia Zavala, argumentó que por la mañana la Unidad de Fiscalización entregó información de que la agrupación de Haces no pudo acreditar donaciones o fueron de entes prohibidos por 6 millones de pesos, además de la entrega de dádivas.

Mientras que en el caso de Redes se afirma que no acredita 5 millones de pesos, además de que está clara la intervención de grupos gremiales. Por ejemplo, en sus asambleas 24 por ciento de presidentes de asambleas, 24 de delegados y 22 por ciento de auxiliares son del SNTE.

En la discusión, el consejero Martín Faz pidió tampoco entregarlo a Grupo Social Promotor, al considerar que era evidente la intervención del SNTE en sus reuniones, por lo que fue aprobado.

“En el caso de las personas que siendo miembros de un sindicato y que ocuparon lugares en la organización de las asambleas, es un porcentaje muy alto. De un total de 578 presidentes y secretarios de asambleas, 502 son afiliadas al sindicato, es el 86 por ciento, y delegados de 3 mil 448, 2 mil 580 están afiliados al sindicato, 74 por ciento, y auxiliares 11 mil 231, 7 mil 468, 66 por ciento, también son afiliados.

“Si sumamos, nos da que el 69 por ciento de personas que estando afiliadas participaron dentro de la organización de las asambleas, además de que en materia de fiscalización, el total de aportaciones de sindicalizados representan 56 por ciento. Sí existe una determinancia importante en la constitución de este partido por parte de un sindicato”, apuntó.

Este viernes, los proyectos modificados serán discutidos por los 11 integrantes del Consejo General.