Arturo Morales quiere un mejor Yuma

*Busca un puesto en el concilio porque quiere que en esta ciudad los jóvenes encuentren lo que necesitan y no se vayan

No pensó que un día estaría involucrado en la política, pero su gran motivación son sus hijas. “Si no se toman buenas decisiones para la ciudad me va a afectar porque tengo una hija de 21 años y otra de cuatro. Quiero un Yuma mejor para ellas”.