Las secuelas del COVID-19 pueden causar serias consecuencias en aquellos que padecieron la enfermedad

ATENDER SECUELAS DE COVID; LLAMADO DEL SECTOR SALUD

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Muchas personas piensan que contagiarse de COVID-19 es un juego e incluso que es bueno para ya sentirse inmunes, pero no lo es y mientras unos desarrollan síntomas leves, otros pierden la vida por esta enfermedad y se ha confirmado que personas que sobrevivieron, sin distingo de edad, tienen secuelas importantes en su organismo, sin distingo de edad, informó el secretario de Salud.

Después de confirmarse que los contagios y muertes no ceden, Enrique Clausen Iberri en su mensaje a las y los sonorenses, detalló que hasta el momento se continúa estudiando el COVID-19 y se desconoce si las secuelas de esta enfermedad serán temporales o permanentes.

“Se sabe, por ejemplo, que algunos pacientes jóvenes tienen daño en los pulmones, en el corazón, los riñones, el intestino, e incluso el cerebro. Que hay dificultad para respirar, aunque no hayas pasado por el hospital; no te lo tomes a juego, si eres joven no te arriesgues ni arriesgues a los mayores con los que convives; y si tienes alguna enfermedad crónica piensa en que tal vez no la libres, no vamos a dejar de insistir, el COVID-19 no es cosa de juego”, comentó.

En cuanto a las estadísticas, a la fecha, 28 mil 731 personas se han recuperado en Sonora por esta enfermedad; pero registra una acumulación de 2 mil 880 defunciones.

