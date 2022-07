“BAILOTEA” EL PESO FRENTE AL DÓLAR

#ECONOMÍA

La incertidumbre mundial impacta en el comportamiento de la moneda mexicana; en las casas de cambio esperan que este comportamiento se mantenga durante los próximos meses.

STAFF/ Noticias

El peso mexicano ha mostrado un comportamiento errático en su paridad frente al dólar, como consecuencia de las preocupaciones sobre una recesión en los Estados Unidos.

Leonardo Limón, especialista en casas de cambio, señaló que la incertidumbre ha impactado a la moneda mexicana. «Nosotros sabíamos que esta inestabilidad iba a empezar a fines de la semana pasada, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos iba a anunciar el miércoles pasado su nueva tasa de interés», expresó.

«El lunes subió 20 puntos; el martes, 20; el miércoles, 10». Luego dijo que el jueves, el peso se mostró estabilizado, pero con una tendencia a la alza.

Estados Unidos y México han implementado acciones para hacer frente a la espiral inflacionaria que se ha presentado en estas economías.

En días pasados, el Banco de México anunció su decisión de aumentar la tasa de interés en 75 puntos porcentuales, el mayor incremento en la tasa de interés desde el 2008, lo que provocó que el peso se revaluara frente a la moneda americana.

«Sí estamos esperando estos arranques de volatilidad. De pronto, un día va a amanecer muy arriba, va a subir dos por ciento y al siguiente día los va a bajar», dijo por último el especialista.

Consideró que la inestabilidad del peso mexicano continuará de esa forma durante los siguientes meses. “Estos picos que vamos a tener, estas subidas bruscas y las caídas es lo que esperamos de aquí a diciembre. No vamos a tener un tipo estable, por lo pronto, no se ve a corto plazo una seguridad del tipo cambiario”, agregó.

NO HABRÁ SUSTOS

Durante las pasadas semanas el peso se ha encontrado en valores de 18.40 y hasta arriba de 19 pesos frente a la moneda americana.

Leonardo Limón insistió en que, a pesar del “bailoteo” que mantendrá el peso frente al dólar durante los siguientes meses, la moneda mexicana se mantendrá en valores de 20, o 21 pesos, pero no se moverá más allá.

Descartó la posibilidad de una paridad de 25 a 1 o parecida. “No, no, a esos niveles todavía no. Honestamente, no creo”.