BAJAN PRECIOS DE TIERRAS DEL VALLE

Muchas hectáreas quedarían sin sembrar con renta cara

Pedro Márquez

La caída del precio en la renta de tierras, es lo que ha evitado que mucha superficie quede ociosa en este ciclo otoño-invierno 2021-2022, trascendió en los módulos de riego donde productores anuncian la disposición de su parcela en renta.

El valor de la tierra cayó hasta los seis mil pesos por hectárea, cuando esta no bajaba de los ocho o nueve mil pesos, según la ubicación y la calidad.

Hasta los múltiples anuncios que los productores necesitados ponían en el periódico mural de las asociaciones de riego, desaparecieron porque las tierras fueron rentadas de forma barata a las empresas hortícolas o a los productores pudientes.

Campesinos de los ejidos Emiliano Zapata y Emiliano Zapata Nuevo Baja California, manifestaron que es mejor entregar la parcela en renta a precio accesible, a que esté ociosa todo el año.

Estos dos núcleos que desde hace años están rentados casi en su totalidad porque los propietarios de las parcelas no las trabajan, tienen tierras de calidad, pero apenas perciben ocho mil pesos por hectárea.

Los ejidatarios de estos núcleos nacientes por reacomodos de Baja California, señalan que algunos de sus compañeros han decidido rentar la tierra, pero dedicarse a otra actividad para complementar el ingreso que requieren para el sostenimiento de la familia.

Recuerdan, que hace tres o cuatro años, el valor de la renta de una hectárea sobrepasaba los doce mil pesos, y hasta más cuando los horticultores eran los las sembraban.

El bajo precio de la hectárea, cuando la tierra no es de calidad, hace que el interesado prefiera la renta del permiso de agua y no la tierra, contribuyendo esto también a que no quede mucha superficie sin sembrar.