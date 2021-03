CAMBIARÍA AMLO LA CONSTITUCIÓN

EN CASO DE RESULTAR INCONSTITUCIONAL REFORMA ENERGÉTICA

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

Ante lluvia de amparos contra nueva ley eléctrica que protege monopolio de CFE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con impulsar una reforma constitucional en energía.

“¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley (eléctrica)? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes? Pero que lo decida el pueblo. Qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya.

“Sí, yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros y que es inconstitucional y no se puede proceder, enviaría una reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, el atraco, que se afecte la economía popular y sobre todo de los más pobres. Se dedicaron a saquear, a robar, en el caso de la industria eléctrica y petrolera no tengo duda, pero no sólo eso, en reclusorios, hospitales, en todo”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal expresó que no le preocupa que se sigan acumulando más suspensiones de jueces en contra de la Ley Eléctrica y reiteró que los juzgadores también deben ser investigados.

Rodrigo de la Peza López Figueroa, otro juez especializado en temas de competencia económica, suspendió también los efectos de la reforma eléctrica aprobada por el Congreso a partir de una iniciativa presidencial preferente.