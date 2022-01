CLAMA SAN LUIS ALTO AL FUEGO

En materia de inseguridad las cosas no pintan nada bien en San Luis Río Colorado para este 2022, pues los eventos violentos han subido de tono con el asesinato de dos taxistas, aparentemente ajenos a la narco-guerra, apareciendo en el escenario el fantasma de un grupo de asalta-taxistas.

SLRC

SLRC

En los primeros 17 días del mes de enero se han registrado múltiples eventos violentos en la ciudad y el valle, que han dejado como resultado 13 personas muertas y otras seis heridas.

El enfrentamiento registrado la noche del lunes pasado, abrió una ventana del terror generalizado que advierten los sanluisinos. Una refriega entre delincuentes que duró cerca de siete minutos en la avenida chihuahua entre las calles 11 y 12, y que dejó como saldo un muerto y tres personas heridas, dos de ellas víctimas de daños colaterales.

Desde que asumió el cargo la llamada 4T con Santos González como alcalde de esta ciudad en septiembre del 2018, San Luis registra 362 homicidios dolosos, producto de la narco-guerra, estamos hablando de un 251% de aumento, en comparación con el trienio pasado a cargo del panista Enrique Reina.

Pero un nuevo modus operandi tiene a taxistas con el “Jesús en la boca”; el terror inició el jueves 13 de enero, cuando un sujeto asaltó de manera violenta y con cuchillo en mano el taxi #248, en una calle de la colonia aeropuerto; por fortuna el conductor del taxi resultó ileso, y unas horas después fue hallado el vehículo abandonado en las inmediaciones de la planta tratadora de aguas residuales (PTAR) al sur de la ciudad.

La noche del sábado 15 de enero, un joven taxista fue asaltado y herido de un balazo en la cabeza mientras trasladaba a un cliente en su vehículo del alquiler, los hechos se registraron en la colonia aviación; unas horas después el joven perdió la vida.

Para el domingo 16 de enero, cerca de las 11:00 am, otro taxista fue encontrado sin vida en el ejido la Grullita, la policía lo encontró tirado a un lado del vehículo de alquiler que conducía; fue abatido a garrotazos.

Como respuesta, unos 300 taxistas pararon labores y se concentraron en palacio municipal este lunes 17 de enero, exigen respuestas, garantías de seguridad y justicia para sus compañeros caídos.

DETENIDO LÍDER DE “VICIOSOS”

El presidente municipal habría informado a los taxistas que hay varios detenidos, entre hombres y mujeres, como los posibles responsables de los ataques a taxistas.

Tras reunirse con el alcalde Santos González Yescas, líderes del gremio transportista manifestaron a sus agremiados las respuestas del jefe de la comuna.

Ahí, de acuerdo a la versión de varios líderes, el presidente les informó que las investigaciones avanzan con la detención de un líder de “viciosos”, que se encuentra ya detenido y otros más, entre hombres y mujeres.

“… Hay varios detenidos, hombres y mujeres, nos dicen que tienen detenidos ya y con certeza de que son los que han estado cometiendo los ataques, nos dieron la seguridad de que van a seguir continuando con las investigaciones…”, comentó uno de ellos.

“… Nos dijeron que son unos viciosos que tenían un líder, el líder ya está detenido y otras personas, nos dieron la noticia de que con toda seguridad son ellos”, dijo otro de los líderes fuera de Palacio Municipal.

Por su parte Jorge López Verduzco uno de los líderes del gremio transportista, comentó que el alcalde les informó que se está trabajando en el caso de los homicidios de los taxistas, que ya hay un detenido y que seguirá apoyándolos.

OTROS DUDAN…

Por otro lado, conductores de taxis dudan de la rapidez con que hayan atrapado a los responsables de los violentos hechos contra el gremio.

“… Lo único que nos dijo el alcalde es que ya hay detenidos, pero no hay nombres ni dicen cómo, y ya con eso creen que estamos conformes, no, no creemos…exigimos justicia para nuestros compañeros”, dijeron dos hombres y una mujer taxista al reportero de Noticias.

LA GUERRA EN CIFRAS