El presidente de la Canaco señala que esta situación ha provocado un temor generalizado; aclara que no hay “cobro de piso”

Eloy Herrera



Como una situación muy preocupante calificó la escalada de violencia que padecen los comerciantes y habitantes de San Luis Río Colorado. Así lo consideró Leonardo Limón Ceja, titular de la Canaco de San Luis Río Colorado.



“Es un temor generalizado, es una realidad, es una preocupación generalizada en todos los ramos”, expresó el dirigente de los comerciantes, quien agregó que esta situación es responsabilidad de muchos.



Cuestionado sobre la política de “abrazos, no balazos” señalada por el gobierno mexicano, Limón Ceja señaló que ellos están convencidos de que el gobierno estatal debe atender el problema. “Nosotros creemos, como

Cámara de Comercio, le hacemos un exhorto a la gobernadora, que venga, y se organice y vea qué nos está pasando, que también haga una reunión con su contraparte de Baja California, que toda esta oleada del noroeste es preocupante”, consideró.



“Esta es la postura de la Cámara de Comercio, un exhorto al gobierno del estado, que venga y se acerque y vea qué vamos a hacer. No podemos, con 8 ó 10 elementos estatales, hacerle frente a la delincuencia, por qué, porque la Policía Municipal ya se vio rebasada”, expresó.



Sobre las llamadas de “cobro de piso” que los comerciantes han denunciado que están recibiendo, Limón Ceja las consideró falsas.



“Yo creo que esta es una situación que es ‘a río revuelto’, el extorsionador se aprovecha de la paranoia que puede existir en la ciudad, o el miedo que pueda existir, pero ahorita no hay un empresario que nos diga ‘a mí ya me llamaron’, de hecho, esas llamadas son constantes, desde números 333, de Guadalajara, desde México, eso no es nuevo”, dejó claro.



Dio a saber que los comerciantes ya solicitaron una reunión con el gobierno de Santos González Yescas para exigir una solución a la escalada de violencia que ha sufrido la ciudad. “Y sobre todo, con la gobernadora”, expresó.



Sobre el aumento de muertes violentas durante la actual administración municipal, señaló que lo han notado. “Sí subió la violencia, me queda claro, es una ola con la que estamos ahorita atravesando. No sé cómo estén trabajando ahorita la mesa de coordinación entre el gobierno federal, estado y municipio, pero, lo que sí creo es que el gobierno del estado tiene que meterse más”, sentenció. Leonardo Limón rechazó emitir una opinión sobre el aumento de la violencia y muertes en el país durante la gestión de Alfonso Durazo Montaño, quien ahora busca la gubernatura de Sonora.



“Yo no podría dar una opinión de la Cámara de Comercio porque no me he sentado con el gremio”, expresó