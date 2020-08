CONSIDERAN COMPLICADO EL APRENDIZAJE A DISTANCIA

Una parte de los 40 mil alumnos de educación básica en esta ciudad deberán tomar solos sus clases a distancia, pues sus padres han regresado a su trabajo regular.

Eloy Herrera/Luz Pesqueira.-

Un tema complicado para los padres de familia será el aprendizaje a distancia que será utilizado por la Secretaría de Educación Pública en el próximo ciclo escolar que inicia este lunes, 24 de agosto.

Padres de familia de esta ciudad han señalado que ellos pudieron acompañar a sus hijos en el aprendizaje a distancia de los últimos meses del pasado ciclo escolar, pero, ahora ya han regresado a su trabajo regular los alumnos estarán solos para atender sus actividades escolares frente a la computadora, teléfono celular y televisión.

Esta situación podría afectar el aprendizaje de sus hijos durante las siguientes semanas, o meses, en lo que regresan a la modalidad presencial.

UN ALUMNO ESPECIAL

Aylin Pino es madre de un pequeño que entrará a primer grado y dependerá de la escuela primaria Vicente Guerrero. El panorama en su caso es más complicado porque su hijo es especial, tiene déficit de atención con hiperactividad.

“Si acaso solo tres semas me hizo caso, luego de que se suspendieran las clases por la pandemia y creo que en la primaria será igual, más aún porque no conoce a su maestra”, indicó Ailyn, quien decidió cambiar su horario de trabajo para poder apoyar a su hijo.

“Gracias a Dios que trabajo en casa y me he podido acomodar si no, sería peor. Si los niños, en general, batallan, más mi hijo que necesita tomar medicamento. Será difícil que ponga atención sobre todo con tantos distractores en casa. Tendrían que tener una buenísima estrategia”, dijo.

Por otro lado, tampoco sería una opción el regreso a clases presenciales porque el niño se lleva todo a la boca. Le iba a ser de más ayuda en lo académico, pero sería difícil controlarlo para que no corra el riesgo de contagiarse de coronavirus.

ELLA TIENE DOS

Caty Flores tiene dos niñas, Irlanda, de 7 años, que entrará a segundo año, y Danna, que entrará a quinto.

“En mi caso son dos y se les van a empalmar los horarios de clases. Tengo dos televisiones, pero, ¿qué van a hacer los padres que no tienen los recursos?”, se pregunta Caty, quien considera que este ciclo escolar será muy difícil.

“Si los maestros, que tienen el conocimiento y la práctica para enseñar a los niños, le batallan. Ahora uno que no está capacitado”, comentó.

Dijo que los maestros de sus hijas formaron grupos de WhatsApp a través de los cuales enviarán las tareas, mismas que deberá subir a una plataforma digital y también tendrá que tomarles fotos a los niños cuando hagan sus deberes. “No sé cómo voy a hacerle, habrá que tener mucha paciencia”.