CRUCES NO ESENCIALES PODRÍAN ABRIR HASTA NOVIEMBRE

La apertura de la frontera entre Estados Unidos y México a los cruces no esenciales podría retrasarse hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, de acuerdo con las predicciones del director ejecutivo de Smart Border Coalition, Gustavo A. De La Torre.

De La Torre estuvo a cargo del webinar “El futuro de los cruces fronterizos” coordinado por Expo AgroBaja y 4FrontED, el miércoles por la mañana. Parte de la serie de webinars a través de los cuales estas organizaciones buscan informar a la comunidad empresarial de la mega región binacional sobre los retos y áreas de oportunidades en el contexto de la pandemia de COVID-19.

“Veo muy complicado que en el corto plazo se levanten las restricciones a viajeros no esenciales, no solo por razones de salud, sino también políticas. Hay una elección este año y no es políticamente aceptable, por lo menos para un partido en Estados Unidos, abrir todo inmediatamente, especialmente con el repunte de casos de COVID-19” indicó.