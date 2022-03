DEBEN EJIDOS FORTALECERSE

Pedro Márquez

“Si el Comité Regional Campesino Número 8 –CNC- no funciona, los ejidos deben fortalecerse y hacer el trabajo de gestoría que hacia la organización en bien de los núcleos y de los propios campesinos”, externaron ejidatarios.

Pero para que pueda ser lo anterior, los ejidatarios proponen que se establezcan cuotas accesibles que permitan al comisariado hacer la labor en los lugares donde corresponda, ya sea en Hermosillo o en Mexicali.

Eso sí, insistieron, las aportaciones deben ser pequeñas para que todos cooperen, no como están que nadie las puede cumplir.

La falta de la CNC es lo que ha hecho que todos los ejidos tengan un enorme rezago en los asuntos internos, perjudicando esto a los propios campesinos porque tampoco tienen el recurso para viajar a las ciudades arriba mencionadas donde se encuentra las instancias relacionadas con el campo.

Cuando la central funcionaba al menos su presidente presionaba para que funcionarios del Registro Agrario Nacional –RAN-, la Procuraduría Agraria, entre otras, vinieran a dar atención a los campesinos, recordaron.

Ahora por la pandemia los funcionarios no vienen y los ejidatarios no pueden ir por la falta de dinero, ocasionando esto que en los ejidos no se haya regularizado nada en los últimos dos años.