Decidido Arpaio: Ebrard debe disculparse

*Una semana y media ha pasado desde que Arpaio, de 90 años, exigió por medio de sus representantes legales una disculpa pública a Ebrard Casaubón, y dijo a NOTICIAS que incluso aceptaría la disculpa en un video, en donde se retracte de haberlo llamado promotor de armas y asesino de migrantes.

“Si no lo hace, entonces veré con mis abogados y tomaré otras acciones legales, no lo dejaré salirse con la suya, porque sus palabras en español tienen una interpretación de que soy un asesino”, aseveró.

Catalina Navarro

Yuma, Arizona

El ex Sheriff del Condado de Maricopa, JoeArpaio, aseguró en entrevista telefónica con NOTICIAS, que está decidido a emprender acciones legales contra el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, por haberlo llamado en público asesino de migrantes.

Como se recordará, el Canciller mexicano anunció el 10 de octubre que el Gobierno de México presentó una demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona en contra de cinco tiendas de armas en Arizona, para “detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”.

Entre las compañías demandadas figura Sprague’sSports, de Yuma, cuyos representantes no han emitido ninguna declaración.

Pero el funcionario mexicano fue más allá cuando días después declaró ante el Senado de la República su discurso contra Arpaio, al exponer presuntas estadísticas de tráfico de armas en Tucson, al decir:

«El famosísimo Condado de Maricopa, del señor Arpaio, que promueve el asesinato de migrantes -que es, desde nuestro punto de vista, un delincuente el señor-, bueno, en ese condado de Maricopa se han vendido mil 482 armas largas que hemos asegurado en México, sólo en ese condado».

Al respecto, Arpaio respondió a esta reportera agradecido de que los medios cubran esta historia, y asumió que los informativos de los Estados Unidos niegan la cobertura porque favorecen la narrativa del Presidente demócrata Joe Biden sobre la crisis en la frontera.

“¿Por qué este tipo va en público y dice esas malvadas declaraciones sobre mi, siendo que yo he sido un funcionario que ha cubierto esta frontera por 24 años y trabajé en México por 58 años?”.

En la carta de los abogados de Arpaio, John “Jack” D. Wilenchik reitera que Ebrard incurre en difamación, según la ley de Estados Unidos.

“De hecho, el señor Arpaio vivió en México por muchos años, donde sirvió como un representante del gobierno de los Estados Unidos para la Administración Anti Drogas (DEA) e incluso es reconocido en la historia del Senado de los Estados Unidos después de que elogió el arduo trabajo de jueces y elementos de seguridad pública mexicanos en su lucha contra el narcotráfico”, según la sesión parlamentaria del 1 de junio de 1970.

Asimismo, enlistan los cárteles que Arpaio ha logrado combatir, como el de los Meraz, Juárez, Sinaloa y Michoacán, de quienes ha sido blanco de numerosas amenazas contra su propia vida en los últimos años.

Las palabras de Ebrard Casaubón, aseguró Arpaio en entrevista con NOTICIAS, le crean una imagen aún más negativa de lo que ya tiene en público de él, pues se le considera racista y anti inmigrante: “mucha gente loca ve lo que dicen los medios y lo creen, eso genera interés, así que su Ministro mexicano me acusa, los hispanos lo verán y lo creerán y cualquiera me querrá enfrentar con una AR15”.

Atribuyó que Ebrard lo hace por motivos políticos porque Estados Unidos acusa a México de ingresar drogas a este país, “pero él lo cambia y dice que hay armas que manda Estados Unidos a México y con ello se mata a la gente”.

Anticipó que de no tener disculpas del diplomático mexicano, acudirá a la Secretaría de Estado de Estados Unidos porque lo deben proteger contra cualquier amenaza extranjera.

Enfatizó su agradecimiento porque “los medios hispanos escriban esto, a pesar de que no me hará un héroe, pero no me importa, al menos están cubriendo esto”.

Arpaio lanzó finalmente esta pregunta a México: “¿Tienen suficientes agallas para invitarme a México y disculparse?, yo iría, deberán proporcionarme seguridad y lo haría”.