Democracia: Under Construction

No quiere Cristo que nos irritemos ni siquiera en favor suyo.

La teocracia griega fue sustituída por la democracia. No son los dioses sino el pueblo, la gente la que construirá la polis, la urbe, la ciudad.

En nombre de la Independencia y la Reforma, a religiosos como los agustinos de Michoacán y Guanajuato, les expropiaron enormes haciendas que pasaron a manos no del pueblo sino de hacendados a quienes la Revolución y los agraristas les confiscaron con violencia.

