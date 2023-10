Descarta Santos ligas de crimen organizado en la policía municipal de #SLRC

STAFF

Sonora-Arizona

El presidente municipal de San Luis Rio Colorado aseguró que el crimen organizado no está infiltrado en la policía municipal ni en sus mandos.

“…te lo digo con todo conocimiento, yo no lo he permitido, en los cinco años que hemos estado aquí, los que han estado y se han comportado en cuestión de corrupción ya no están con nosotros, esa ha sido la política siempre…”, detalló Santos González.

El tema fue abordado por el munícipe luego que un reportero le cuestionó sobre los elementos de juicio que la fiscalía tendría para levantar ordenes de aprehensión en contra de algunos de sus elementos policiacos.