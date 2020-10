“Pero me imagino que Andrés Manuel (López Obrador) tiene su plan y tengo confianza en él“: López Castillo

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Luego de votar a favor de la eliminación de más de 100 fideicomisos en el país, el diputado federal sanluisino Manuel López Castillo, confesó que no hay una propuesta del gobierno federal que repare los apoyos a sectores que se beneficiaban con dichos fideicomisos.

“Afortunadamente logramos lo que quería Andrés Manuel, lo que nos interesa a nosotros, le dimos para atrás a los fideicomisos”.

Señaló el diputado federal por la vía plurinominal del Primer Distrito con sede en San Luis Rio Colorado.

Al cuestionarle los motivos por los cuales emitió su voto y de qué manera se suplirían los recursos de apoyo a la Ciencia y Tecnología, fondo para desastres, entre otros;

El diputado reconoció que no existe un planteamiento del gobierno federal que atienda la necesidad de inyectarle recursos a diversos sectores.

“La verdad es que no hay todavía un camino definido de cómo se va a hacer, no hay, pero me imagino que Andrés Manuel tiene su plan, y yo tengo mucha confianza en la honestidad y el patriotismo de Andrés Manuel”, recalcó López Castillo.

Sostuvo que el dinero que estaba fluyendo para gente necesitada va seguir fluyendo, nomás que sin intermediarios, porque en el camino se quedaba mucha lana.

“Logramos que se le diera para atrás a los fideicomisos, un –lanón– que se estaban manejando discrecional, según Andrea Manuel, se habla de cientos de miles de millones de pesos que no se sabe ni qué onda”, añadió.

