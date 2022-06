DESDEÑAN AGRICULTORES APOYOS AL CAMPO

Destaca SADER que 35 alfalferos no han recogido 30 mil pesos en semillas

Pedro Márquez

A pesar de los constantes lamentos por la desaparición de apoyos que hizo el gobierno federal, ahora que se implementó el programa emergente para los productores de alfalfa en la entidad, 35 de ellos no se han acercado al Distrito de Desarrollo Rural Número 193 ha realizar el trámite que los haga acceder al beneficio.

El titular de la dependencia federal, Ing. Luis Asención Cervantes Sandoval, dio a conocer que está por hacerse la selección de productores del forraje que están inscritos en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADER- , y ese número de forrajeros no podrá considerarse para el apoyo si no hace la gestión.

Manifestó que son 30 mil pesos en semillas lo que el gobierno está ofreciendo como ayuda emergente por el daño que la sequía ocasionó a los productores del perene en la parte norte, centro y sur del estado, pero que también se incluyó a San Luis.

Hizo la observación el funcionario, que aquel alfalfero que no tenga el registro biométrico de la secretaría y tampoco cuente con el permiso de siembra vigente a su nombre, no podrá acceder al programa de ayuda.

Por esto que viene a ser un requisito, es que los productores en general deben preocuparse por tener los permisos vigentes y a su nombre, recomendó el Titular de la SADER.

Quien no tenga el permiso a su nombre, no tendrá derecho a ningún tipo de apoyo, terminó diciendo el ingeniero Cervantes Sandoval, no sin antes hacer el llamado a los 35 alfalferos que no han hecho el trámite para el apoyo emergente.