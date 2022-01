DETENIDO LÍDER DE “VICIOSOS” POR LA MUERTE DE DOS TAXISTAS

El presidente municipal habría informado a los taxistas que hay varios detenidos, entre hombres y mujeres, como los posibles responsables de los ataques a taxistas.

STAFF/Noticias

SLRC

Tras reunirse con el alcalde Santos González Yescas, líderes del gremio transportista manifestaron a sus agremiados las respuestas del jefe de la comuna.

Luego de los ataques violentos a varios taxistas, que provocaron la muerte de dos de ellos, cerca de 300 taxistas pararon labores por unos momentos, mientras el presidente municipal los atendía en la sala de Cabildo de palacio municipal.

Ahí, de acuerdo a la versión de varios líderes, el presidente les informó que las investigaciones avanzan con la detención de un líder de “viciosos”, que se encuentra ya detenido y otros más, entre hombres y mujeres.

“… Hay varios detenidos, hombres y mujeres, nos dicen que tienen detenidos ya y con certeza de que son los que han estado cometiendo los ataques, nos dieron la seguridad de que van a seguir continuando con las investigaciones…”, comentó uno de ellos.

“… Nos dijeron que son unos viciosos que tenían un líder, el líder ya está detenido y otras personas, nos dieron la noticia de que con toda seguridad son ellos”, dijo otro de los líderes fuera de Palacio Municipal.

Por su parte Jorge López Verduzco uno de los líderes del gremio transportista, comentó que el alcalde les informó que se está trabajando en el caso de los homicidios de los taxistas, que ya hay un detenido y que seguirá apoyándolos.

OTROS DUDAN…

Por otro lado, conductores de taxis dudan de la rapidez con que hayan atrapado a los responsables de los violentos hechos contra el gremio.

“… Lo único que nos dijo el alcalde es que ya hay detenidos, pero no hay nombres ni dicen cómo, y ya con eso creen que estamos conformes, no, no creemos… Exigimos justicia para nuestros compañeros”, dijeron dos hombres y una mujer taxista al reportero de Noticias.