Carlos Tirado, líder de los pescadores del Golfo de Santa Clara, señaló que están desconcertados por la detención del líder de San Felipe, quien es acusado de tráfico ilegal de totoaba.

DETIENE MARINA A LÍDER PESQUERO

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Preocupados se dicen los pescadores del Alto Golfo de California por la detención del líder de los pescadores de San Felipe, Baja California, Sunshine Rodríguez Peña, por elementos de la Marina Armada de México, en acciones desarrolladas durante las primeras horas del miércoles, 10 de noviembre.

El líder pesquero fue llevado a instalaciones federales, en Mexicali, para iniciar el que sería su proceso judicial.

Sunshine Rodríguez había sido detenido también en 2017, por las mismas acusaciones. Las autoridades lo investigaron a profundidad y no le encontraron ninguna relación con la pesca ilegal.

Carlos Tirado, líder de las cooperativas pesqueras del Alto Golfo de California, señaló que los pescadores se sienten desconcertados de que alguien que los ha acompañado durante muchos años en la lucha por que les regresen a los pescadores el derecho de dedicarse a su actividad de muchos años, resulte luego acusado por el mismo gobierno de ser un delincuente.

“Entre miedo, también te da valor. No estamos representando a gente mala, sino que estamos representando intereses familiares de una comunidad, en este caso de Santa Clara y San Felipe“, expresó.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la detención de Sunshine Rodríguez y señaló que continuarán con las investigaciones.

Carlos Tirado lamentó que los pescadores han luchado ya por 18 años por los derechos de los pescadores y, de pronto, ven que el gobierno, en lugar de solucionar los problemas de la región, les responde con la detención de uno de los líderes del movimiento.

Aseguró que no sienten temor. “Temor, no, creo que sí poquita precaución por, que a lo mejor, pueden las personas y el gobierno no entender la situación y les sea más fácil señalar a personas que, a lo mejor no tienen culpa, pero, es más fácil para ellos hacer ese tipo de acciones“, dijo por último, Carlos Tirado, líder de las cooperativas pesqueras del Alto Golfo de California.

