Director de la Policía confirma detención de sus hermanos con droga

MEXICALI.-

El Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alejandro Lora confirmó la detención de dos de sus hermanos.

Realizadas por parte de la Policía Estatal Investigadora y afirmó que la Ley no distingue a nadie.

Aunque dijo que falta información sobre la detención, mencionó que aparentemente continuaba detenido uno de ellos.

DIRECTOR POLICÍA CONFIRMA DETENCIÓN DE HERMANOS

“Yo sigo también indagando, es verdad, se menciona la detención de dos personas que son familiares, son hermanos, yo estoy corroborando algunos datos pero (estoy) sorprendido, desconcertado un poco pero muy respetuoso de los compañeros de la Guardia Estatal de Investigación porque perseguimos fines comunes” Afirmó el titular de la dspm

SORPRENDEN A JÓVENES CON ARMAS EN ADUANA

Indicó que se tiene que profundizar en lo que pasó pero afirmó que siempre se ha regido en el marco de la ley por lo que en esta ocasión no será la excepción.

Hay que ver como evoluciona esto, sin embargo, soy una persona que reconoce la claridad de la Ley y creo que esa Ley debe ser en su aplicación firme.

No distingue de ciudadanos comunes, no distingue autoridades, no distingue familiares, incluso no distingue al propio director de seguridad publica, explicó.