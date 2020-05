DOMINA SLRC EL 31% DE LAS MUERTES POR COVID EN EL ESTADO

Además registra en esta ciudad la tasa de mortalidad más alta con el 11%

Alberto de la Hoya

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.-

Tras las últimas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud del Estado, San Luis presenta 40 fallecimientos, de los 129 que se registran en todo el estado de Sonora.

Al llegar a los 40 fallecimientos a causa de Covid-19, San Luis se posiciona como el municipio con la tasa de mortalidad más alta (11%) y con el índice más alto de fallecimientos en todo el estado con el 31%.

Mientras tanto, la frialdad de los números, dan cuenta de una tasa de mortalidad muy por encima de la media nacional (11%), con relación al número total de contagios en esta plaza (335).

El secretario de Salud enfatizó que como se ha dicho en repetidas ocasiones, el Covid-19 sólo se podrá contener con la solidaridad, con la conciencia social, con trabajo en equipo y con la estrategia de distanciamiento social Quédate en casa.

“Lo más probable es que estas personas que no han cumplido con el ‘quédate en casa’, seguramente serán las primeras por obvias razones en estar preocupadas ante la falta de camas para algún familiar o ser querido, pues a todos ellos les tengo noticias, al Covid-19 no se le gana con dinero, porque si los contagios se siguen multiplicando, no habrá dinero que alcance para detenerlos, como tampoco va a haber hospitales suficientes para tantos infectados”, afirmó.